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#долги
Судебные приставы арестовали у уральца Mazda CX-5 за долги
0
9:40 / 27.12.2019
#деньги
#долги
Притворились покупателями: судебные приставы арестовали Land Rover у свердловчанина за долги
0
8:59 / 04.12.2019
#долги
Уральская пилорама рассчиталась за долги лесом
0
15:49 / 17.10.2019
#долги
#деньги
Судебные приставы запретили выезд из России 190 тысячам свердловчан
0
10:39 / 26.11.2019
#долги
#закон
Рассказываем, как теперь в России будут заставлять платить долги
1
15:20 / 22.09.2019
#УФССП
#долги
Свердловчанина вынудили погасить долги по алиментам, отобрав ретроавтомиобиль
0
9:17 / 21.08.2019
#УФССП
#долги
Приставы вынудили жителя элитного ЖК "Тихвин" в Екатеринбурге выплатить 350 тысяч рублей
0
7:16 / 01.08.2019
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