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В Свердловской области ограничат движение большегрузов
0
12:59 / 09.03.2019
#дороги
В Екатеринбурге в домах у реконструированных дорог бесплатно заменят окна
0
6:29 / 06.03.2019
#дороги
Свердловских водителей предупредили о сильном снеге и метели
0
8:45 / 02.03.2019
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