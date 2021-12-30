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В Екатеринбурге за крупную взятку осудят эск-инспектора ДПС
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Вчера в 11:35
#мвд
#спасение
#ДПС
Наряд ДПС Богдановича спас водителя, у которого на трассе случился гипертонический криз
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11:57 / 20.01.2021
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