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12 окт. 2019 г.- 7 июля 2021 г.
#Культура
#история
#урал
На перевале Дятлова установили памятник погибшим туристам
0
9:30 / 02.07.2021
#путин
#китайский коронавирус
#история
Деньги, вакцинация, распад СССР: о чем россияне спрашивают Владимира Путина?
0
9:10 / 30.06.2021
12
#тест
#мифы
#история
Любите историю? Топ мифов о Великой Отечественной Войне
0
16:15 / 22.06.2021
#поиск
#розыск
#война
Поисковики нашли на Украине останки погибшего на войне уральца
0
11:10 / 24.06.2021
#война
#память
#история
В Екатеринбурге почтили память погибших в Великой Отечественной Войне: фото
0
15:55 / 22.06.2021
#памятник
#Екатеринбург
#Культура
Мэр Екатеринбурга ответил, когда Краснознаменную группу вернут на место
0
9:50 / 22.06.2021
#история
#День Победы
#великая отечественная война
Чем был занят легендарный разведчик Николай Кузнецов в Свердловске
0
22:00 / 08.05.2021
#Культура
#Екатеринбург
#досуг
Американцы "погрузят" уральцев в Ледовое побоище
0
9:55 / 08.06.2021
12
#история
#Екатеринбург
#спорт
История девятиклассницы из Екатеринбурга, которая с 11 лет – фанатка ФК «Урал»
0
8:00 / 02.05.2021
#культура
#история
#выставка
Выставку из Екатеринбурга, посвященную Николаю Кузнецову, покажут в Москве
0
14:06 / 23.04.2021
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