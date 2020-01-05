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Мэрия Екатеринбурга объявила даты каникул у школьников
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Вчера в 14:20
#Лето
#безопасность
#купальный сезон
Спасатели: растет количество детей, утонувших на водоемах Свердловской области
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13:30 / 07.06.2021
#полезные советы
#Лето
#каникулы
Няни, секции, работа: Чем занять ребенка летом
0
13:30 / 29.05.2021
#каникулы
#выходной
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
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13:55 / 16.06.2020
#дети
#Отдых
#каникулы
Продолжаем отдыхать: где развлечься в Екатеринбурге в каникулы, если уже все потратили
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8:00 / 05.01.2020
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