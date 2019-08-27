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#клещи
В Свердловской области клещи покусали более 30 тысяч человек
0
7:40 / 27.08.2019
#здоровье
#клещевой энцефалит
#клещи
Из-за погоды клещи в Свердловской области стали меньше кусаться
0
15:46 / 06.08.2019
#клещи
В Екатеринбурге уже 10 тысяч человек покусали клещи: каждый третий – боррелиозный
0
13:48 / 11.07.2019
#клещи
В Екатеринбурге клещи искусали 10 тысяч взрослых и детей
0
8:57 / 16.07.2019
#клещи
#клещевой энцефалит
Скончалась жительница Красноярска, которую укусил клещ в дендрарии Екатеринбурга
0
11:20 / 06.07.2019
#клещи
#клещевой энцефалит
Укушенные уральцы выстроились в очередь в приемный пункт клещей на Гагарина
0
10:35 / 10.05.2019
#клещи
Легко заразиться и в городе: главный эпидемиолог Екатеринбурга – о защите от клещевого энцефалита
0
11:41 / 27.04.2019
#клещи
#здоровье
Клещи покусали почти 200 свердловчан
0
14:36 / 16.04.2019
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