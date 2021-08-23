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1 янв. 1970 г.
#Лето
#урал
#озеро
На Свердловских водоемах за выходные утонули два человека
0
Вчера в 10:15
#Происшествие
#купание
Прыгнул в воду и вытащил на берег: на Урале сотрудник Росгвардии спас тонущего мужчину
0
12:51 / 21.07.2020
#озеро
#пляжный сезон
#пляж
Роспотребнадзор вновь разрешил уральцам купаться в двух водоемах
0
10:23 / 09.07.2020
#купание
#мчс
#Советы
Уральские спасатели рассказали, как помочь утопающему
0
13:30 / 20.07.2020
#водоем
#купание
#купальный сезон
Роспотребнадзор запретил свердловчанам купаться во всех водоемах
1
11:52 / 18.06.2020
#купальный сезон
#купание
#безопасть
МЧС разрешило купаться на 5 пляжах Свердловской области
0
11:52 / 11.07.2019
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