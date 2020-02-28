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15 мар. 2019 г.- 17 окт. 2021 г.
#лотерея
Свердловчанка выиграла 50 миллионов в лото
1
13:15 / 16.10.2020
#деньги
#лотерея
"Ни копейки не получили": семья из Екатеринбурга, выигравшая в лотерее 500 миллионов рублей, попыталась обмануть журналистов
3
8:35 / 28.02.2020
#лотерея
#происшествия
#суд
В Екатеринбурге сотрудница почты пойдет под суд за то, что присвоила 21 тысячу лотерейных билетов
0
12:19 / 05.07.2019
#лотерея
#деньги
#выигрыш
Свердловчанка выиграла 8 миллионов рублей, отметив в лотерейном билете особые числа
0
16:55 / 26.06.2019
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