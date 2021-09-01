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28 сент. 2019 г.
#кредит
#автомобиль
#льгота
ВТБ начинает выдавать льготные кредиты на электромобили
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9:00 / 01.09.2021
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