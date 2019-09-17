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Банк «Открытие» продает здание крупного ТРЦ в центре Тамбова
0
Вчера в 11:30
#Город
#магазин
Еще один уральский магазин вытесняют федеральные сети
0
10:09 / 27.11.2019
#пожар
#магазин
Рано утром в Кольцово полыхала "Монетка"
0
8:22 / 17.09.2019
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