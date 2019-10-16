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На Урале сирийский беженец отсудил у Минздрава миллион рублей
1
11:09 / 16.10.2019
#здоровье
#Курение
#минздрав
В Минздраве вновь предложили запретить курить электронные сигареты, вейпы и кальяны в общественных местах
0
14:28 / 10.09.2019
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