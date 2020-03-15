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Свежие новости Екатеринбурга
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15 мар. 2019 г.
#общество
#Екатеринбург
#тв
Подписчики «напали» на актрису шоу «Уральские пельмени»
0
день назад
#дети
#Мода
В Екатеринбурге по рисункам детдомовцев выпустили коллекцию одежды
0
10:01 / 01.02.2021
106
#Мода
#Стиль
#фоторепортаж
Как прошел второй день "Недели моды в Екатеринбурге": НАШ фоторепортаж
0
6:30 / 15.03.2020
#шопинг
#Мода
Как совместить отдых и шоппинг?
0
14:27 / 27.09.2020
#Стиль
#Мода
#Шоу-бизнес
Певец с Урала Niletto стал звездой на "Неделе моды в Екатеринбурге"
1
9:11 / 13.03.2020
75
#Мода
#Стиль
#фоторепортаж
Коллекцию уральских дизайнеров #мытолькополюбви из переработанной джинсы показали не модели, а обычные люди
0
9:55 / 08.03.2020
#Мода
#Стиль
#досуг
В столице Урала начался 12-й сезон "Недели моды в Екатеринбурге"
0
14:04 / 11.03.2020
12
#Мода
#Стиль
#фото
Мода плюс сайз: что и где купить девушкам в Екатеринбурге
0
18:20 / 15.01.2020
13
#Мода
#Стиль
#новый год
В чем встретить Новый год, чтобы потом это носить в повседневной жизни
0
16:30 / 27.12.2019
#ученые
#врачи
#здоровье
Врачи предупредили об опасности шапок и беретов
2
10:35 / 04.11.2019
37
#Мода
#Стиль
#выставка
"Путешествие в эпоху": на вокзале Екатеринбурга открылась выставка старинных костюмов
0
12:34 / 15.11.2019
14
#Справка
#Полезное
#одежда
Реже стирайте, берите у мамы и обменивайтесь: специалист по бережному потреблению рассказала, как жить без новой одежды
0
14:28 / 24.10.2019
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