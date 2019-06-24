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В Екатеринбурге стартует новый этап опрессовок
0
12:38 / 24.06.2019
#опрессовка
#ЖКХ
Второй этап опрессовок в Екатеринбурге начнется раньше, чем планировалось
0
16:00 / 14.06.2019
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