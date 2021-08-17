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Движение по одной из улиц Екатеринбурга закроют на месяц
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Вчера в 13:00
#марафон
#Европа-Азия
#забег
Марафон "Европа-Азия" вновь блокирует Екатеринбург: напоминаем, где будут перекрыты дороги
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14:20 / 10.08.2019
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