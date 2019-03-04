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В Екатеринбурге спасатели потушили сложный пожар возле "Меги"
0
9:42 / 04.03.2019
#школа
#пожар
#мчс
В Екатеринбурге из школы эвакуировали 180 детей
0
11:52 / 01.03.2019
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