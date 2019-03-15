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Свежие новости Екатеринбурга
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#происшествия
В Екатеринбурге сотрудники "Пятерочки" избили покупателя
0
14:25 / 15.03.2019
#суд
#происшествия
Более 100 тысяч рублей заплатит аптека пенсионерке из Екатеринбурга за скользкие ступени
0
11:28 / 15.03.2019
#погода
#транспорт
#происшествия
В Свердловской области за сутки произошло более 300 аварий
0
9:08 / 15.03.2019
#происшествия
В центре Екатеринбурга на директора "Лиги ЖКХ" напали трое в масках
0
10:13 / 15.03.2019
#транспорт
#погода
#происшествия
В Свердловской области из-за снегопада пострадали восемь человек
0
18:24 / 14.03.2019
#происшествия
#пожар
На Урале пожарный обрек детей и инвалида на гибель, а в отчете указал, что спас
0
15:01 / 14.03.2019
#подростки
#Происшествия
#дети
Возле школы в центре Екатеринбурга избили троих пятиклассников
0
13:11 / 14.03.2019
#наркотики
#происшествия
#суд
Екатеринбуржец принял мужчину на детской площадке за наркомана и забил его до смерти
0
13:49 / 14.03.2019
#происшествия
К экс-координатору "Открытой России" в Екатеринбурге пришли с обыском
0
12:07 / 14.03.2019
#происшествия
#полиция
#суд
В Екатеринбурге полиция поймала мужчину, который занимался проституцией
0
11:55 / 14.03.2019
#полиция
#ФСБ
#происшествия
Сотрудники ФСБ и следственного комитета устроили обыски у полицейских кинологов
0
16:47 / 13.03.2019
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