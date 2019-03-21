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15 мар. 2019 г.- 13 дек. 2019 г.
#сквер
#благоустройство
Депутаты гордумы изменили статус сквера у Драмтеатра
0
11:13 / 19.11.2019
#сквер
#Происшествие
#ЖКХ
В Екатеринбурге затопило сквер Попова у Главпочтамта
0
10:15 / 05.11.2019
#сквер
Общественники Екатеринбурга попросили спасти сквер за Оперным театром
0
15:29 / 14.10.2019
#сквер
Два сквера Екатеринбурга защитили от застройки
2
11:57 / 22.10.2019
#сквер
#храм-на-драме
#город
"Скверу быть!": около 3000 человек пришли вновь обнять парк около Театра драмы
4
14:50 / 07.04.2019
23
#храм-на-драме
#сквер
#Эксклюзив
В Екатеринбурге прошел молебен с московскими звездами: фоторепортаж НАШЕЙ
1
18:06 / 17.03.2019
#музыка
#храм-на-драме
#сквер
Наум Блик и Шахрин поссорились из-за храма-на-драме
квартал Центральный
4
10:57 / 22.03.2019
#сквер
#храм-на-драме
Екатеринбурженка провела у горадминистрации пикет в защиту сквера у Театра драмы
5
13:06 / 05.04.2019
#сквер
#храм-на-драме
Выпускник Екатеринбургской духовной семинарии помолится за сохранение сквера у Театра драмы
3
7:34 / 21.03.2019
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