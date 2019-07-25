Новости
Фото
Объявления
«Наша Газета»
Рассылка листовок
О нас
Прислать новость
Войти
Новый читатель?
Свежие новости Екатеринбурга
#Эксклюзив
#Происшествия
#КИТАЙСКИЙ КОРОНАВИРУС
#Отдых
#Новости партнёров
Тэги
#снос
Показывать
Все
Свежие
новости
за
1 нояб. 2018 г.- 1 нояб. 2019 г.
#суд
#снос
#Киоски
На Куйбышева снесли киоск "Овощи-фрукты"
1
7:30 / 25.07.2019
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии
Подробнее
Хорошо
undefined