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Житель Екатеринбурга полетел в Омск ради спасения кота
0
день назад
#китайский коронавирус
#врачи
#спасение
Уральские врачи спасли пациента с редчайшим в мире осложнением после COVID-19
0
6:56 / 22.01.2021
#котенок
#спасение
"Жалобное мяуканье": в екатеринбургском автосервисе спасли котенка из-под колеса машины
0
13:31 / 21.09.2019
#мвд
#спасение
#ДПС
Наряд ДПС Богдановича спас водителя, у которого на трассе случился гипертонический криз
0
11:57 / 20.01.2021
#спасение
#подростки
#герой
На Урале полицейский спас двух подростков из тонущей лодки
0
17:21 / 18.06.2019
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