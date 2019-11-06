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31 июля 2019 г.- 30 нояб. 2019 г.
#ремонт
#театр кукол
В Екатеринбурге Театр кукол закроют на ремонт до 2021 года
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10:30 / 06.11.2019
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