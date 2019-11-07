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#топ-10
#Туризм
Уральская столица вошла в число самых новогодних городов России
0
8:58 / 07.11.2019
#топ-10
#татуировки
Екатеринбург признали одним из городов, где больше всего татуированных людей
0
10:41 / 31.10.2019
#топ-10
#Туризм
Екатеринбург вошел в топ-10 городов России для путешествий
0
9:39 / 30.10.2019
#рейтинг
#топ-10
Екатеринбург попал в топ-10 самых перспективных городов России
1
11:05 / 11.10.2019
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