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#ЧП
В центре Екатеринбурга массово эвакуируют людей
0
11:30 / 08.05.2019
#происшествия
#эвакуация
В Екатеринбурге зрителей выгнали с "Мстителей" во время эвакуации "Гринвича"
0
9:14 / 02.05.2019
#эвакуация
#дети
Из детского сада в Екатеринбурге эвакуировали 148 человек: родителям ничего не сказали
0
13:05 / 15.04.2019
#эвакуация
#минирование
#телефонный терроризм
В екатеринбургскую школу № 119 поступило сообщение о минировании
0
15:00 / 15.04.2019
#мчс
#эвакуация
Свердловские спасатели на вертолете эвакуируют трех человек и собаку
0
12:40 / 15.04.2019
#минирование
#эвакуация
#происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей рынков и торговых центров
0
11:05 / 13.04.2019
#происшествия
#эвакуация
В Екатеринбурге ФСБ и полиция задержали "минера" торгового центра
1
10:38 / 26.03.2019
#эвакуация
#происшествия
Сотрудники МЧС эвакуируют персонал больницы № 40 в Екатеринбурге
Волгоградская улица, 189к3
0
14:26 / 08.04.2019
#эвакуация
#мчс
Вертолет и 56 спасателей: в Екатеринбурге из бизнес-центра эвакуировали две тысячи человек
улица Бориса Ельцина, 3/2
0
15:29 / 22.03.2019
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