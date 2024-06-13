Лента новостей

Новостной портал "Город Екатеринбург"
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Академический ансамбль имени Александрова выступит на 'Уральской ночи музыки' в Екатеринбурге
Опасные мошки появились в Екатеринбурге: как от них защититься?
Указ подписан: пенсионерам полагается бесплатный отдых в санатории. Как получить
Бездомные облюбовали центр Екатеринбурга
Ремонт пешеходных переходов в центре Екатеринбурга откладывается на неопределённый срок
Грузовикам запретили ездить по свердловским трассам
В екатеринбургском зоопарке родился невероятно милый филинёнок. Фото
Удобно или запутанно? В Кольцово правила самостоятельной сдачи багажа изменили
Защитился за девушек: в Екатеринбурга мужчина расстрелял 18-летнего парня
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Ещё жарче: аномальную жару обещают синоптики в Свердловской области
На стройке в Екатеринбурге рабочий из Узбекистана погиб после падения с 13-го этажа
Электричка сломалась на жаре: пассажиры между Челябинском и Екатеринбургом чуть не задохнулись
Кто находился в рухнувшем в свердловском лесу вертолете. Стали известны шокирующие подробности
Стало известно, зачем Мизулина едет в Екатеринбург
В каждом районе Екатеринбурга скорость электросамокатов значительно снизят
Начнет плодоносить, как сумасшедшая: чем подкормить клубнику в июне, чтобы ягод было много
Не вздумайте сюда ехать! Склизкая жижа вместо моря и «шумоголовые» мужчины на черноморском побережье в 2024
Скрытые льготы ветеранам труда: что можно получить с этим званием в 2024 году
Как правильно загорать в Свердловской области. Советы специалистов