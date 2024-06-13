Лента новостей

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Академический ансамбль имени Александрова выступит на 'Уральской ночи музыки' в Екатеринбурге

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Опасные мошки появились в Екатеринбурге: как от них защититься?

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Указ подписан: пенсионерам полагается бесплатный отдых в санатории. Как получить

Указ подписан: пенсионерам полагается бесплатный отдых в санатории. Как получить

13.06.24, 18:20
Бездомные облюбовали центр Екатеринбурга

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13.06.24, 16:00
Ремонт пешеходных переходов в центре Екатеринбурга откладывается на неопределённый срок

Ремонт пешеходных переходов в центре Екатеринбурга откладывается на неопределённый срок

13.06.24, 15:56
Грузовикам запретили ездить по свердловским трассам

Грузовикам запретили ездить по свердловским трассам

13.06.24, 15:52
В екатеринбургском зоопарке родился невероятно милый филинёнок. Фото

В екатеринбургском зоопарке родился невероятно милый филинёнок. Фото

13.06.24, 15:48
Удобно или запутанно? В Кольцово правила самостоятельной сдачи багажа изменили

Удобно или запутанно? В Кольцово правила самостоятельной сдачи багажа изменили

13.06.24, 15:43

Защитился за девушек: в Екатеринбурга мужчина расстрелял 18-летнего парня

13.06.24, 15:37
Стоим в пробках дальше: сорваны сроки ремонта дорог в центре Екатеринбурга

Стоим в пробках дальше: сорваны сроки ремонта дорог в центре Екатеринбурга

13.06.24, 15:34
Ещё жарче: аномальную жару обещают синоптики в Свердловской области

Ещё жарче: аномальную жару обещают синоптики в Свердловской области

13.06.24, 15:31
На стройке в Екатеринбурге рабочий из Узбекистана погиб после падения с 13-го этажа

На стройке в Екатеринбурге рабочий из Узбекистана погиб после падения с 13-го этажа

13.06.24, 15:25
Электричка сломалась на жаре: пассажиры между Челябинском и Екатеринбургом чуть не задохнулись

Электричка сломалась на жаре: пассажиры между Челябинском и Екатеринбургом чуть не задохнулись

13.06.24, 15:21
Кто находился в рухнувшем в свердловском лесу вертолете. Стали известны шокирующие подробности

Кто находился в рухнувшем в свердловском лесу вертолете. Стали известны шокирующие подробности

13.06.24, 15:21
Стало известно, зачем Мизулина едет в Екатеринбург

Стало известно, зачем Мизулина едет в Екатеринбург

13.06.24, 15:16
В каждом районе Екатеринбурга скорость электросамокатов значительно снизят

В каждом районе Екатеринбурга скорость электросамокатов значительно снизят

13.06.24, 15:14
Начнет плодоносить, как сумасшедшая: чем подкормить клубнику в июне, чтобы ягод было много

Начнет плодоносить, как сумасшедшая: чем подкормить клубнику в июне, чтобы ягод было много

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