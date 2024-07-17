Лента новостей

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День фестивалей в Екатеринбурге: самое яркое событие ждёт горожан

Сегодня, 10:10
Евгений Куйвашев поручил подготовиться к Играм дружбы в 2025 году

Евгений Куйвашев поручил подготовиться к Играм дружбы в 2025 году

Сегодня, 09:20
Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Иорданию и из Казани в Туркменистан

Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Иорданию и из Казани в Туркменистан

Сегодня, 08:30
Виноват Хабиб: в семи городах Свердловской области запретят продажу алкоголя

Виноват Хабиб: в семи городах Свердловской области запретят продажу алкоголя

Сегодня, 07:25
Выбросили хозяева перед вылетом: сотрудница Кольцово спасла кошку

Выбросили хозяева перед вылетом: сотрудница Кольцово спасла кошку

Сегодня, 06:20
На ВИЗе остановили стройку важной дороги: удивительная причина

На ВИЗе остановили стройку важной дороги: удивительная причина

Сегодня, 03:20
Женщину с перерезанным горлом нашли на Вторчермете во время пожара

Женщину с перерезанным горлом нашли на Вторчермете во время пожара

Сегодня, 02:25
В Академическом 13-летнего самокатчика сбила «Тойота»

В Академическом 13-летнего самокатчика сбила «Тойота»

Сегодня, 01:15
Катера с набережной Исети уберут: когда это случится?

Катера с набережной Исети уберут: когда это случится?

Сегодня, 00:15
В Екатеринбургском зоопарке появились на свет маленькие саймири и двупалый ленивец

В Екатеринбургском зоопарке появились на свет маленькие саймири и двупалый ленивец

17.07.24, 23:15
Героем нового тревел-шоу стал уральский боец

Героем нового тревел-шоу стал уральский боец

17.07.24, 22:15
Хедлайнером книжного фестиваля «Красная строка» станет прозаик Анна Матвеева

Хедлайнером книжного фестиваля «Красная строка» станет прозаик Анна Матвеева

17.07.24, 21:10
Учителя в Екатеринбурге будут получать премии за работу с детьми мигрантов

Учителя в Екатеринбурге будут получать премии за работу с детьми мигрантов

17.07.24, 20:50

Экстренно эвакуировали торговый центр в Екатеринбурге

17.07.24, 20:40
Номер квартиры и дома определяют вашу судьбу - узнайте как

Номер квартиры и дома определяют вашу судьбу - узнайте как

17.07.24, 20:15
Этого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта

Этого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта

17.07.24, 19:49
Уралец вернулся домой из украинского плена

Уралец вернулся домой из украинского плена

17.07.24, 19:30
В Екатеринбург снова вернутся ливни и грозы

В Екатеринбург снова вернутся ливни и грозы

17.07.24, 19:15
Одно из самых популярных растений у дачников запретили выращивать: новое правило для всех с июля

Одно из самых популярных растений у дачников запретили выращивать: новое правило для всех с июля

17.07.24, 18:45
По Екатеринбургу минувшей ночью прошли тысячи людей

По Екатеринбургу минувшей ночью прошли тысячи людей

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