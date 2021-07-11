15 крупных должников за вывоз мусора «Спецавтобазе»

Свыше 19 млн рублей должен предприниматель Павел Алянич региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза». «Почте России» следует заплатить за вывоз мусора порядка 4 млн рублей, примерно столько же - екатеринбургской компании по девелоперским проектам ООО «Фенстер-Инвест». Предприятие ООО «Бургер Рус» должно более 2 млн рублей.

Среди управляющих организаций самый крупный должник за обращение с ТКО – ООО УК «Чкаловская» (44 млн рублей). 24 млн рублей должна ООО УК «Лазурит», больше 21 млн рублей - ООО «Жил Сервис Эксперт», более 16 млн рублей – ООО «ЖКХ-Холдинг» в Берёзовском городском округе.

Не платят за вывоз мусора и жители крупного коттеджного посёлка «Шишкино» в Берёзовском городском округе (1,3 млн рублей долга). А за двумя индивидуальными жилыми домами в Екатеринбурге числится долг за услуги по обращению с ТКО более чем по миллиону. Эти дома, можно сказать, «резиновые»: в одном прописано 190 человек, в другом – 221. В области суммы долга скромнее: одному из жителей Сысертского городского округа необходимо заплатить за вывоз ТКО 83 тысячи рублей. Долг размером более 60 тысяч рублей перед «Спецавтобазой» имеют жители Артёмовского, Арамильского, Талицкого и Режевского городских округов.

Так как вывоз ТКО - коммунальная услуга, то в случае её неоплаты за каждый день просрочки начисляются пени с учётом изменения ключевой ставки Центрального банка России. Если задолженность не покрывается за отводимые 90 дней, то пени увеличиваются, и долг начинают взыскивать уже в принудительном порядке через суд. И это негативно отразится на бюджете: с должника дополнительно взыщут все судебные расходы, а они могут достигать половины суммы долга.

«Если мы арестовываем счета у должников, то, например, в коттеджных посёлках долги станут оплачиваться из взносов. Соответственно, их начнут банкротить другие ресурсоснабжающие организации за то, что они не могут с ними рассчитываться. В результате тысячи людей останутся без воды, света, газа», - поясняет начальник отдела обеспечения исполнения обязательств потребителей ЕМУП «Спецавтобаза» Елена Маницына.

Важно отметить, что задолженность за вывоз ТКО могут взыскивать через приставов, банки, Пенсионный фонд или работодателя. Обратить взыскание вправе даже на ипотечный счёт, в результате чего начинаются просрочки по оплате и человек может лишиться жилья. Банкротство в этом случае также не поможет: часть имущества всё равно заберут.

Для разрешения проблемы по задолженности за вывоз ТКО необходимо обращаться к региональному оператору: были случаи, когда клиенты прибегали к услугам сторонних юридических компаний, действия которых привели к лишним тратам клиентов. В результате человек должен и им, и регоператору. «Спецавтобаза», в свою очередь, всегда готова пойти на встречу должникам, если дело ещё не передали в суд: есть возможность разбить платёж на срок до полугода.

Проверить, нет ли у вас долга за вывоз ТКО, можно по квитанции, которая приходит ежемесячно, а также с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет» на нашем сайте sab-ekb.ru. По всем дополнительным вопросам можно обратиться на «горячую линию» ЕМУП «Спецавтобаза» по телефону 8-800-775-00-96 (звонок по России бесплатный).