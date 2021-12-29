17-летний повар из Екатеринбурга попал в новое шоу Константина Ивлева

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50294

Ему предстоит готовить новогодние блюда, а оценивать их вкус будет Ольга Бузова.

17-летний повар из Екатеринбурга попал в новое шоу Константина Ивлева "Молодые ножи" на телеканале "Пятница". В новом шоу пять талантливых поваров из разных регионов России сражаются за шанс попасть на "Адскую кухню" и за крупный денежный приз.

Фото:  

Валерий Гагарин из Екатеринбурга, юный фуд-блогер. Уже в 15 лет он открыл свою кулинарную школу, а сейчас преподает мастер-классы по всей России. Ему предстоит пройти три испытания, где он будет готовить новогодние блюда. Одно из них придется угадать с закрытыми глазами. Оценивать блюда в новом выпуске шоу будет телеведущая Ольга Бузова.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50294

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined