17-летний повар из Екатеринбурга попал в новое шоу Константина Ивлева "Молодые ножи" на телеканале "Пятница". В новом шоу пять талантливых поваров из разных регионов России сражаются за шанс попасть на "Адскую кухню" и за крупный денежный приз.
Валерий Гагарин из Екатеринбурга, юный фуд-блогер. Уже в 15 лет он открыл свою кулинарную школу, а сейчас преподает мастер-классы по всей России. Ему предстоит пройти три испытания, где он будет готовить новогодние блюда. Одно из них придется угадать с закрытыми глазами. Оценивать блюда в новом выпуске шоу будет телеведущая Ольга Бузова.
- Смотрите новый выпуск сегодня, 29 декабря в 19.00 на телеканале "Пятница".
- А вы помните, что в этом году шоу "Адская кухня" выиграл повар из Екатеринбурга? Он получил миллион рублей!
- Кстати, НАША делится с вами необычными рецептами для новогоднего стола, если оливье и селедка под шубой уже вам надоели.
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