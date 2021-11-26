20% свердловских кафе до сих пор игнорируют QR-коды

Очередная проверка показала, что в Свердловской области 20% заведений общественного питания все еще игнорируют правила о QR-кодах, сообщили сегодня, 26 ноября, в Департаменте информационной политики региона. Это практически каждый пятый ресторан. При этом в салонах красоты, химчистках, ателье, ремонтных мастерских только в 7% проверяющие выявили грубые нарушения.
За период с 30 октября по 24 ноября 2021 года контрольными группами Свердловской области проверено 52 515 объектов потребительского рынка, в том числе объектов розничной торговли и оказания услуг, торговых и торгово-развлекательных центров. Соблюдение эпидмер проверили в 12,5 тысячи единиц общественного транспорта. Было проведено более 54 тысяч профилактических бесед.
При этом за месяц составили 3 846 протоколов за несоблюдение эпидемиологических мер (за отсутствие маски и другое). Из них 996 - в Екатеринбурге. Ежедневно на подобные рейды выходит около 300 межведомственных контрольных групп.
- Кстати, студентам, младше 18 лет, все-таки разрешили посещать торговые центры.
- Свердловские власти проанализируют опыт Татарстана для принятия решения о введении QR-кодов на общественном транспорте. После введения QR-кодов в регионе темпы заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз.
- Есть у НАШЕЙ и другая статистика. После введения QR-кодов доход малого и среднего бизнеса упал на 50%. Рассказываем, как торговые центры и сфера красоты переживают пандемию. Пока что свердловские власти отказались от поблажек даже для самых пострадавших сфер бизнеса. Почти все их предложения были отвергнуты. Они считают, что у бизнесменов снова вырастет выручка перед Новым годом. И посетители вернутся в торговые центры.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев