20% свердловских кафе до сих пор игнорируют QR-коды

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При этом только 7% салонов красоты, в химчисток и других заведений не соблюдают режим.

Очередная проверка показала, что в Свердловской области 20% заведений общественного питания все еще игнорируют правила о QR-кодах, сообщили сегодня, 26 ноября, в Департаменте информационной политики региона. Это практически каждый пятый ресторан. При этом в салонах красоты, химчистках, ателье, ремонтных мастерских только в 7% проверяющие выявили грубые нарушения.

За период с 30 октября по 24 ноября 2021 года контрольными группами Свердловской области проверено 52 515 объектов потребительского рынка, в том числе объектов розничной торговли и оказания услуг, торговых и торгово-развлекательных центров. Соблюдение эпидмер проверили в 12,5 тысячи единиц общественного транспорта. Было проведено более 54 тысяч профилактических бесед.

Добавили в департаменте.

При этом за месяц составили 3 846 протоколов за несоблюдение эпидемиологических мер (за отсутствие маски и другое). Из них 996 - в Екатеринбурге. Ежедневно на подобные рейды выходит около 300 межведомственных контрольных групп.

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