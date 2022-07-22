22 июля – Всемирный день мозга

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22 июля во всём мире отмечается День мозга – органа, который является центром управления всех систем нашего организма. От его работы зависит и самочувствие, и настроение.

Важно знать, что из-за отсутствия рецепторов мозг не болит, поэтому нарушения в его работе можно заподозрить по косвенным признакам. Нейрохирурги Свердловского онкодиспансера рассказывают о ярких симптомах опухолей головного мозга, которые должны вас насторожить.

Ежегодно новообразования головного мозга диагностируют у 4,5 тысяч жителей нашей страны. Чаще всего это злокачественные глиальные опухоли и доброкачественные опухоли оболочек мозга – менингиомы. На третьем месте вторичные опухоли головного мозга – метастазы раков из других органов. Реже встречаются опухоли оболочек мозговых нервов, опухоли гипофиза, шишковидной железы и другие опухоли. Доброкачественные новообразования, в отличие от злокачественных, могут развиваться годами. Однако и те, и другие дают о себе знать похожими клиническими симптомами: поскольку все опухоли в процессе своего роста сдавливают функционально важные зоны мозга, нарушают его кровоток, вызывают повышение внутричерепного давления, возникают двигательные, речевые, зрительные и чувствительные нарушения. Заторможенность, снижение зрения, слуха, онемение конечностей – повод обратиться к врачу. При опухолях мозга, в отличие, например, от инсульта, все эти симптомы нарастают медленно, порой в течение нескольких лет, поэтому могут быть не так заметны для больного и его близких.

Головная боль является симптомом новообразований мозга только в половине случаев. При этом она ярко выражена и постоянна, часто возникает в горизонтальном положении, после физической нагрузки, как правило сопровождается тошнотой и рвотой, не проходит без медикаментозной коррекции.

Некоторые изменения гормонального статуса также являются настораживающим признаком, так опухоли гипофиза и эпифиза могут вызвать ряд эндокринных нарушений, таких как гигантизм, акромегалия и др.

Самый яркий симптом опухоли − внезапный эпилептический припадок при отсутствии ранее диагностированной эпилепсии. Он является абсолютным показателем для проведения магнитно-резонансной томографии в целях исключения опухолевой патологии органа.

Основной метод лечения новообразований мозга – хирургический. Главная задача − радикально удалить рак, при этом максимально сохранить работу органа. Нейрохирургам Свердловского областного онкологического диспансера в этом помогают специальные системы анатомической и метаболической навигации, картирование и интраоперационный мониторинг функционально важных зон, позволяющий проводить успешные вмешательства даже у пациентов с новообразованиями больших размеров и сложной локализации.

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