«Аэрофлот» и другие крупнейшие авиакомпании страны перейдут на российскую систему бронирования

В этом году к системе присоединятся «Уральские авиалинии» и компании Группы Аэрофлот – как сам национальный перевозчик, так и авиакомпании «Победа» и «Россия». Планируется, что Аэрофлот перейдет на российскую систему бронирования уже летом этого года.

Отечественное программное обеспечение разработано Ростехом и технологическим партнером Госкорпорации – компанией «Сирена-Трэвел». Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.

Помимо основной системы создан резервный вариант. Он необходим для экстренного подключения авиакомпаний и обеспечения стабильной работы отрасли на случай, если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства. Экстренное подключение возможно в максимально сжатые сроки – в течение 24 часов.

На текущий момент, ее пользователями уже стали более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса». Общий объем обслуженных пассажиров в системе превышает 40 миллионов человек.​

Источник: пресс-служба Госкорпорации Ростех