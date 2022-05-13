«Аэрофлот» и другие крупнейшие авиакомпании страны перейдут на российскую систему бронирования

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В этом году к системе присоединятся «Уральские авиалинии» и компании Группы Аэрофлот – как сам национальный перевозчик, так и авиакомпании «Победа» и «Россия». Планируется, что Аэрофлот перейдет на российскую систему бронирования уже летом этого года.


Отечественное программное обеспечение разработано Ростехом и технологическим партнером Госкорпорации – компанией «Сирена-Трэвел». Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.


Помимо основной системы создан резервный вариант. Он необходим для экстренного подключения авиакомпаний и обеспечения стабильной работы отрасли на случай, если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства. Экстренное подключение возможно в максимально сжатые сроки – в течение 24 часов.


На текущий момент, ее пользователями уже стали более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса». Общий объем обслуженных пассажиров в системе превышает 40 миллионов человек.​


Источник: пресс-служба Госкорпорации Ростех

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