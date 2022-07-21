Аферисты обманули на 300 тысяч рублей бабушку екатеринбургской модели

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Она уже объявила сбор, чтобы собрать потерянную сумму.

Неделю назад в Нижнем Тагиле лжеследователи обманули пенсионерку. Выяснилось, что их жертвой стала бабушка модели и блогера Анастасии Горбуновой из Екатеринбурга.


У неё выманили 340 тысяч рублей. Она знала о подобном методе мошенничества, но все равно попалась на уловку.

— Она только рассказала обо всем, мы ее успокоили. Но все хорошо. Обидно, что пенсионеров так обманывают, — цитирует Анастасию E1.RU.

Подписчики почти сразу предложили свою помощь.

— Это безумно приятно. Но в нашей ситуации помочь нечем. Деньги я просить не буду. Хотя бабушка была бы в шоке, если бы я сказала, что мы собрали деньги. С другой стороны, она сказала, что сейчас придётся долго жить, чтобы снова накопить, — добавила Анастасия.

Через некоторое время молодая женщина всё же объявила сбор.

- Вы можете поддержать мою бабушку. Я обязательно ей передам, пусть будет приятный шок. Мы переживаем не за деньги, а за бабушкино здоровье, - отметила блогер.

Ранее лжецентробанк обманул 83-летнюю женщину на 700 тысяч рублей.


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