Афиша на выходные в Екатеринбурге: куда сходить с детьми и НАША подборка бесплатных мероприятий

Кино
- «Аннетт» (18+)
Фильм – мюзикл. После смерти жены, оперной певицы, известный стендап-комик остается жить с двухлетней дочерью. Вскоре у малышки обнаруживается необычный дар. Премьера 12 августа. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел. 350-06-93.
- «Босс-Молокосос 2» (6+)
Вторая часть мультфильма о суперкрутом младенце, который вновь отправляется на секретную миссию, где встречает леди-босс. Им предстоит победить врагов с наногаджетами и выиграть гонки на пони! Премьера 14 августа. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел. 350-06-93.
- «Главный герой» (16+)
Обычный банкир вдруг выясняет, что живет внутри видеоигры, а он в ней всего лишь декорация. Чтобы исправить это, он переписывает свой код, вот только раз теперь он главный герой, то и мир спасать ему. Премьера 12 августа. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел. 350-06-93.
Мастер-классы
- Сажаем микрозелень (6+)
Как из маленьких семян вырастает целый куст вкусных и полезных трав? Покажет и расскажет Лариса Завацкая на фестивале «Атмосфера». 15 августа в 12.00 на парковке на Площади 1905 года, зона «Леруа Мерлен». По предварительной записи на сайте uflart.ru. Билет: 150 руб.
- Плетем из лозы (6+)
Оказывается, рукоделия из лозы были частью традиционной русской культуры. Девушки выращивали ее и обрабатывали в домашних условиях. Попробуем и мы это древнее ремесло! 16 августа в 15.00 на парковке на Площади 1905 года. Бесплатно.
- Создаем декоративную вазу (12+)
Из старых и любимых вещей получится новая и красивая декоративная ваза. Создать ее поможет мастер Ольга Никонова. 18 августа в 13.00. По предварительной записи на сайте uflart.ru. Билет: 250 руб.
Концерты
- «Хозяин медной трубы» (12+)
Скучали по джазу? Заслуженный артист России Сергей Пронь выступит в Театре Эстрады со своими авторскими пьесами, посвященными Екатеринбургу. 17 августа в 19.00, ул. 8 Марта, 15. Тел.371-40-56. Билеты: 600-800 руб.
- От классики до рока (12+)
В рамках «Воздушного сезона» филармонии ко Дню рождения города симфонический оркестр исполнит музыку Вивальди, Моцарта, мелодии из репертуара Элвиса Пресли, Стинга и даже Queen. 14 августа в 19.00 на центральной сцене Парка имени Маяковского. Билет: 100 руб.
- «Techno Room: Глитч» (18+)
Зажигательная вечеринка с техно-музыкой от кубинских ди-джеев Einsiedler и Chimachine, а также российского музыканта Amazingblaze. Сочетание новых взглядов на техно с нотками музыки из 90-ых. Вперед! 20 августа в 23.00. Клуб «Фабрика», пер. Центральный рынок, 6. Тел. 8 (800) 302-03-44. Билет: от 700 руб.
Детям
- «Кто разбудит солнышко» (0+)
Спектакль по мотивам румынской народной сказки. Одним вечером ребята слепили двух снеговиков, мальчика и девочку. Да таких славных, что ночью они ожили и отправились в путешествие на поиски солнышка! 17 августа в 10.30 и 12.30, Театр кукол, пр. Ленина, 43. Тел. 350-30-05. Билет: 550 руб.
- «Поющий поросенок» (3+)
Своими песнями хрюша вместо радио веселил бабушку Дарью, но однажды они поругались. Чтобы помириться, поросенку придется приложить немало усилий и спеть уйму добрых песен. 15 августа в 12.00. Театр «Тургеневъ», пр. Ленина, 49. Тел. 8 (912) 268-62-55. Билет: 350 руб.
- «Кот в сапогах» (3+)
Умилительный спектакль, в котором играют даже кролики, не оставит ваших детей равнодушным. Классическая история кота в сапогах в исполнении актеров Коляда Театра на новый лад. 14 августа в 11.00, пр. Ленина, 97. Тел. 359-80-22. Билет: 250-450 руб.
Театр
- #НочьУлицаФонарьТеатр (18+)
В завершение фестиваля актеры проведут театрализованную читку-эскиз пьесы Семена Вяткина «Архиерей». Вы сможете увидеть, как спектакль буквально «встает на ноги» и как артисты и создают музыкальное оформление и декорации. 15 августа в 20.00, подворье музея Ф.М. Решетникова, ул. Пролетарская, 6. Билет: 300 руб.
- «Фальшивый купон» (18+)
Два горе-студента решили подделать денежный купон стоимостью 2 рубля. Шуточная купюра в 12 рублей «пошла по рукам» в народ. Из-за нее происходит убийство и другие нешуточные страсти. 13 августа в 19.00, Коляда Театр, пр. Ленина, 97. Тел. 359-80-22. Билет: 400-750 руб.
- «Гедда Габлер» (18+)
Психологический триллер не для слабонервных! Молодежь, казалось бы, просто отдыхает и тусуется. Но каждый шаг любого персонажа таит в себе загадку. И все, что кажется случайным, позже сыграет важную роль. 13 августа в 19.30, Центр современной драматургии, ул. Малышева, 145А. Тел. 206-69-12. Билет: 700 руб.
- Напоминаем, что 28 августа в Свердловской области пройдет бесплатная "Ночь кино".
- А на этих выходных в Екатеринбурге начнется фестиваль "Атмосфера". Специально для этого на Площади 1905 года высадили целый парк!
- Ко Дню строителя делимся с читателями НАШЕЙ необычными историями городских многоэтажек. Из-за одной из них Бориса Ельцина даже лишили достойной награды.
- Зачем люди встают на гвозди? И действительно ли модное увлечение полезно для здоровья? Разбираемся вместе с врачами.
- НАШ фоторепортаж с главных в России соревнований спасателей: они взбирались на четырехэтажное здание, тушили горящие бочки и прыгали через огромные препятствия, смотрим!
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