Афиша на выходные в Екатеринбурге: куда сходить с детьми и НАША подборка бесплатных мероприятий

«Аннетт» (18+)

Фильм – мюзикл. После смерти жены, оперной певицы, известный стендап-комик остается жить с двухлетней дочерью. Вскоре у малышки обнаруживается необычный дар. Премьера 12 августа. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел. 350-06-93.

«Босс-Молокосос 2» (6+)

Вторая часть мультфильма о суперкрутом младенце, который вновь отправляется на секретную миссию, где встречает леди-босс. Им предстоит победить врагов с наногаджетами и выиграть гонки на пони! Премьера 14 августа. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел. 350-06-93.

«Главный герой» (16+)

Обычный банкир вдруг выясняет, что живет внутри видеоигры, а он в ней всего лишь декорация. Чтобы исправить это, он переписывает свой код, вот только раз теперь он главный герой, то и мир спасать ему. Премьера 12 августа. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел. 350-06-93.