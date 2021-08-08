Активисты РЭО разрабатывают метод борьбы с борщевиком

Активисты Свердловского отделения Российского экологического общества разрабатывают метод борьбы с борщевиком Сосновского — опасным растением-хищником. Как рассказал заместитель председателя реготделения Антон Черноголов, эксперимент проводится в Березовском городском округе — там активисты РЭО обработали от борщевика и взяли на контроль километровый участок вдоль одной из автодорог.

«Основная идея — не дать растениям расплодиться. Борщевик Сосновского цветет один раз в жизни, таким образом эффективным методом является срезка еще недозревших семян. К сожалению, все семена уничтожить невозможно, и те, которые уже попали в землю, прорастут вновь на следующий год. Именно поэтому необходимо контролировать такие опасные территории», — прокомментировал Антон Черноголов.

Активисты РЭО использовали аккумуляторные ножницы с длинной ручкой, чтобы избежать близкого контакта с растением и разбрызгивания его ядовитого сока. В будущем реготделение проверит популяцию борщевика на контрольном участке и прилегающих к нему территориях, и если метод оправдает себя, работа будет продолжена и в других муниципалитетах Свердловской области совместно с властями.

Напомним, борщевик Сосновского опасен и для сельского хозяйства, и для подлеска, и для человека. В первых двух случаях он выступает как захватчик, он губит и вытесняет местные экосистемы. Точная площадь зараженных борщевиком территорий в Свердловской области уточняется — в будущем будет создана карта опасных мест региона.

Что касается человека, то и для его здоровья борщевик опасен. Сок растения, попадая на кожу, лишает ее естественной защиты от ультрафиолета. При попадании солнечных лучей человек получает сильные ожоги, рубцы от которых могут остаться на всю жизнь. Еще опаснее контакт со слизистыми, например, экстракт борщевика, попадая в глаза, может навсегда ослепить человека. Отметим, в 2022 году в Свердловской области, по данным департамента информполитики региона, участились случаи обращений жителей региона в медучреждения из-за травм, полученных после контакта с борщевиком.