Активисты Свердловского отделения РЭО обнаружили грузовик с поддельными номерами, который выгрузил отходы на нелегальной свалке.

Участники Свердловского отделения Российского экологического общества в ходе очередного рейда по нелегальным свалкам заметили грузовик в районе Сибирского тракта (дублёра), 20-й километр, 1А. Водитель КаМАЗа уехал с места свалки, а затем вернулся с другими номерами и высыпал мусор. Активисты нарушение зафиксировали и обратились в компетентные органы.

– Наши активисты выехали в рейд по обращениям жителей коттеджного посёлка, расположенного неподалеку, которые жалуются на стихийную свалку. На месте обнаружили кучи строительных отходов. В нашей практике впервые, чтобы водитель грузовой машины так старался уйти от ответственности, что даже заменил номера, – пояснил председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

К сожалению, общественники не имеют полномочий пресекать подобные правонарушения, да и это небезопасно. Поэтому экологи зафиксировали все факты и передали их в компетентные органы. И уже получили ответ от Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

По данным ведомства, нелегальная свалка расположена сразу на пяти земельных участках. Два из них принадлежат физическим лицам, а два арендует юридическое лицо, еще один участок находится на неразграниченной земле. Министерство всем собственникам и арендатору участков объявило предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области обращения с отходами и потребовало убрать мусор.

По факту замены номеров проверку проводит ГИБДД, активисты предоставили в автоинспекцию видеозапись, где нарушения зафиксированы. Позже Свердловское РЭО расскажет о результатах проверки.