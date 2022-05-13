Активный май: какие спортивные мероприятия пройдут во второй половине месяца?

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Активный май 2022 года продолжит радовать екатеринбуржцев спортивными мероприятиями. Во второй половине месяца горожан ожидают Майская прогулка, Майская велопрогулка и полумарафон «ЗаБег».


Первое из перечисленных мероприятий пройдёт в Екатеринбурге уже в 39-й раз. Старт и финиш участников будет на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (улица Мира, 19). Начать прогулку можно с 07:00 до 12:00 и закончить до 21:00.

Организаторы предлагают 3 маршрута: 17, 33 и 50 километров. Прогулка пройдёт по восточным окрестностям города: по территории парка имени Лесоводов России, Шарташского, Санаторного и Карасье-Озёрского лесопарков. Традиционно в рамках мероприятия можно сдать нормы ГТО и присоединиться к насаждению леса. В этом году открыта онлайн-регистрация. С подробной информацией можно ознакомиться здесь.


22 мая от площади 1905 года стартует VI Всероссийский полумарафон «ЗаБег». На выбор участникам предлагаются 4 маршрута: 1 километр (старт в 09:10), 5 километров (старт в 09:30), 10 километров (старт в 11:00) и 21 километр (старт в 11:00)– все они пройдут в границах центральных улиц города (проспект Ленина, 8 марта, Царская).


Помимо забега, гостей мероприятия ждут увлекательные мастер-классы, яркая и запоминающаяся шоу-программа, краски холи, а также спортивные и детские активности.

Для участия в состязании необходимо зарегистрироваться на сайте организатора.


Майская велопрогулка стартует 28 мая от ТРЦ Veer Mall. Её организатором выступает Администрация города Екатеринбурга при поддержке региональных властей.


К участию допускаются все желающие, имеющие исправный велосипед и прошедшие регистрацию на сайте. Предварительно маршруты выглядят следующим образом.


17 километров: ТРЦ Veer Mall – парк Пышминские Озерки – река Пышма – Калиновский лесопарк – река Калиновка – озеро Щучье – Калиновский лесопарк – озеро Калиновские разрезы – река Камышёнка – парк Пышминские Озерки – ТРЦ Veer Mall.


45 километров: ТРЦ Veer Mall – парк Пышминские Озерки – река Пышма – Калиновский лесопарк – река Калиновка – микрорайон Новоберёзовский – город Берёзовский – Александровский пруд – тоннель под ЕКАД – посёлок Изоплит – Шарташский лесопарк – улица Отдыха – улица Проезжая – улица Норильская – Калиновский лесопарк – озеро Калиновские разрезы – река Камышёнка – парк Пышминские Озерки – ТРЦ Veer Mall.


61 километр: ТРЦ Veer Mall – парк Пышминские Озерки – река Пышма – Калиновский лесопарк – река Калиновка – микрорайон Новоберёзовский – город Берёзовский – река Пышма – коллективные сады – Старопышминский тракт – Шиловское водохранилище – посёлок Шиловский – город Берёзовский – Александровский пруд – тоннель под ЕКАД – посёлок Изоплит – Шарташский лесопарк – улица Отдыха – улица Проезжая – улица Норильская – Калиновский лесопарк – озеро Калиновские разрезы – река Камышёнка – парк Пышминские Озерки – ТРЦ Veer Mall.


Подробная информация о Майской велопрогулке размещена здесь.


Источник: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

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