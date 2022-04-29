Активный май: найди свой «прогулочный» маршрут

Первое из указанных мероприятий пройдёт в Екатеринбурге уже в 39-й раз, старт и финиш участников будет организован на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (улица Мира, 19). Начать прогулку можно с 07:00 до 12:00 и закончить до 21:00.

Чтобы полюбившиеся места Екатеринбурга раскрылись с новой стороны, организаторы подготовили для горожан 3 обновлённых маршрута на 17, 33 и 50 километров. Прогулка пройдёт по восточным окрестностям города: по территории парка имени Лесоводов России, Шарташского, Санаторного и Карасье-Озёрского лесопарков. Традиционно в рамках мероприятия можно сдать нормы ГТО и присоединиться к посадке леса. В этом году открыта онлайн-регистрация , где все желающие могут записаться уже сейчас. С подробной информацией можно ознакомиться здесь. Ожидаемое количество участников – 10 тысяч человек.

Майская велопрогулка стартует спустя неделю, 28 мая 2022 года, от ТРЦ Veer Mall. Организатором выступает Администрация города Екатеринбурга при поддержке региональных властей. Мероприятие направлено на популяризацию велосипедного движения, активного отдыха и путешествий по самым живописным окрестностям мегаполиса.

К участию допускаются все желающие, имеющие исправный велосипед и прошедшие регистрацию на сайте. Предварительная протяжённость маршрутов:

– малый маршрут – 17 километров;

– средний маршрут – 40 километров;

– большой маршрут – 70 километров.

Маршруты будут опубликованы после 1 мая. Ожидается, что участие в велопрогулке примут около 12 тысяч человек.

Трассы будут оборудованы контрольными пунктами, где необходимо отметиться. Также здесь можно будет при необходимости починить свой велосипед и принять участие в различных активностях. Все «гуляющие» получат стартовый пакет: маршрутную карту, значок финишера и подарки.

Подробная информация о Майской велопрогулке размещена здесь.

Источник: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга