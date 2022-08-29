Актриса Мария Скорницкая: «Не исключаю, что когда-нибудь я напишу детскую книгу»

– В новом сезоне сериал сюжетно возвращается к событиям 12-летней давности. Лично для вас какими были эти 12 лет съемок в «Реальных пацанах»?

– Уже 12 лет… Я просто в шоке от этой цифры, как-то не задумываешься, но, действительно, уже так давно и уже будто так привычно. Съемки, переезд и вообще все, что происходит в моей жизни – это прекрасные 12 лет. И я очень благодарна Вселенной за то, что со мной случилось это невероятное приключение, которое дало мне возможность и дальше заниматься своей любимой профессией. И я надеюсь, что еще этим все не закончится.



– Как прошла пермская часть съемок нового сезона? Испытывали ли вы ностальгию от возвращения в квартиру Коляна и в другие знаковые локации?

– Мы очень круто поснимались в Перми. Конечно, это потрясающая ностальгия! Мы просто там были, как в лагере, будто нас собрали всех, и мы не такие взрослые люди уже, а какие-то дети 12-летней давности. Было всем весело, здорово, мы столько вспоминали историй из тех первых сезонов, и квартиры, и двор. Мне кажется, у всех было желание еще посниматься в Перми, потому что для нас это необычно и здорово, ведь мы уже все живем в Москве. И так как остановились мы в гостинице, то после съемок куда-то шли в Перми по старым местечкам любимым, встречались с ребятами.

Конечно, я часто бываю в Перми, езжу к родителям, но тем не менее это была такая необычная, особенная атмосфера и на съемках, и вообще, очень классно!



– Ваша героиня в новом сезоне помогает Коле писать книгу о его жизни. Не хотелось ли вам однажды тоже выпустить автобиографию?

– По поводу книги очень хороший вопрос на самом деле. Я не думала о книге автобиографии, но очень часто думаю о книге для детей, потому что какие-то возникают образы в голове, какие-то истории. Я даже придумывала своему сыну сказки на ночь, рассказывала ему, и он каждый вечер просил меня продолжение истории. А я так завралась, запуталась, что уже и забыла – думала, может быть, это все записывать. Не исключаю, что когда-нибудь я все-таки напишу детскую книгу. Но, наверное, надо мне какое-то дополнительное образование, чтобы хотя бы структурировать у себя в голове знания.



– В новом сезоне поднимается много серьезных тем, в том числе послеродовая депрессия. Вам как дважды маме знакомо такое понятие?

– Если честно, я, наверное, не знаю, что это такое, несмотря на то, что у меня двое детей. Это как-то меня миновало, мне просто некогда было заметить это все, поскольку у меня сразу же начинались съемки или спектакли, и я даже не успевала задуматься на эту тему. Слава богу, что я не испытала этот момент.



– Каждый из героев за 12 лет сериала прошел определенную эволюцию. На ваш взгляд, в чем Маша изменилась, а в чем осталась прежней?

– Все повзрослели, стали серьезнее и в быту, и в отношениях. По-моему, моя Маша уже не такая наивная и хрупкая, как раньше. Единственное, мне очень жалко свою героиню за то, что она никак не может найти смысл жизни. То ей навезет с карьерой, то с личной жизнью. Наверное, так у многих людей, и я очень хочу, чтобы у нее все пришло к позитиву, гармонии в своей жизни, чтобы она стала мамой, женой. Думаю, это обязательно с ней произойдет.



– Наверняка у вас много поклонников. Часто ли к вам подходят на улицах? И чем отличаются столичные фанаты от региональных?

– Узнают в общественных местах и в Перми, и в Москве. И я спокойно отношусь, наверное, это уже привычка. И если меня просят сфотографироваться, то фотографируюсь. Я спокойно к этому отношусь, если все адекватно. Наверное, в Перми эмоциональнее проявляют себя, поскольку считают, раз мы земляки, это нас роднит, и поэтому могут больше себе позволить, как-то приобнять или еще что… Хотя это и в других городах бывает. Так трогательно, когда люди говорят: «А можно вас обнять?» И вот что ты им скажешь? Ковид-не ковид, обнимаешься. Сколько раз я себе говорила, мол, прекрати обниматься с людьми, а все равно такие эмоции одолевают, что забываешь обо всем и говоришь: «Да, конечно, давайте обнимайте». Увы, иногда и неадекватные люди встречаются – от таких пытаюсь подальше держаться и убегать. А в целом я люблю своих поклонников!