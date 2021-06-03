Алексей Орлов пообещал найти «все возможности» для реконструкции летнего парка «Уралмаш»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал найти «все возможности», чтобы благоустроить летний парк Уралмаш, за реконструкцию которого активно выступали горожане. На подведении итогов недели, в которых заострил внимание на голосовании за право получить федеральные деньги на благоустройство. В этом голосовании с небольшим перевесом победил Преображенский парк в Академическом.

«Завершилось народное голосование. Хотел бы поблагодарить горожан за активное участие. Хотел бы всех заверить, мы обязательно изыщем все возможности, чтобы привести в порядок и летний парк «Уралмаш».

«Я благодарен главе за поддержку. Наши усилия не прошли напрасно. Теперь есть уверенность, что парк точно будет благоустроен. Это наша большая победа!», — написал в своем телеграм-канале депутат Алексей Вихарев, инициировавший борьбу за федеральные деньги на благоустройство уралмашевского парка.

Во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства - 2023 приняли участие больше 708 тыс. свердловчан. Свердловская область вошла в десятку субъектов страны с самой высокой активностью жителей.