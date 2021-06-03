Алексей Орлов пообещал найти «все возможности» для реконструкции летнего парка «Уралмаш»

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Летний парк "Уралмаш" боролся за победу с Преображенским парком в Академическом, но ему совсем немного не хватило голосов до первого места. За реконструкцию «Уралмаша» проголосовали 94 тысячи человек – это второй результат в целом по стране.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал найти «все возможности», чтобы благоустроить летний парк Уралмаш, за реконструкцию которого активно выступали горожане. На подведении итогов недели, в которых заострил внимание на голосовании за право получить федеральные деньги на благоустройство. В этом голосовании с небольшим перевесом победил Преображенский парк в Академическом.


«Завершилось народное голосование. Хотел бы поблагодарить горожан за активное участие. Хотел бы всех заверить, мы обязательно изыщем все возможности, чтобы привести в порядок и летний парк «Уралмаш».


«Я благодарен главе за поддержку. Наши усилия не прошли напрасно. Теперь есть уверенность, что парк точно будет благоустроен. Это наша большая победа!», — написал в своем телеграм-канале депутат Алексей Вихарев, инициировавший борьбу за федеральные деньги на благоустройство уралмашевского парка.

Во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства - 2023 приняли участие больше 708 тыс. свердловчан. Свердловская область вошла в десятку субъектов страны с самой высокой активностью жителей.



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