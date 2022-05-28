«Анаконда» напугала свердловских нарушителей миграционного законодательства

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков и глава подразделения по вопросам миграции полковник Александр Блинов приняли участие в Координационном совещании руководителей правоохранительных органов Свердловской области, которое проходило в здании региональной прокуратуры.

На повестке было несколько вопросов, один из которых касался активизации работы по взаимодействию правоохранительных органов в сфере своевременного выявления, пресечения и предупреждения правонарушений в сфере миграции.

Екатеринбург по-прежнему остаётся регионом, привлекательным для мигрантов. С начала 2022 года в область прибыло 83 792 иностранных гражданина, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Лидеры по въезду - граждане Таджикистана (48,6%, 40,7 тыс.), Узбекистана (30,3%, 25,4 тыс.) и Киргизии (10,3%, 8,6 тыс.). Всего в области сейчас находятся 125 880 иностранных граждан. На сегодня регион занимает 5 место в России по количеству состоящих на миграционном учете лиц.

- Доля мигрантов к численности населения – 2,9%. Основная нагрузка (до 70%) по миграционным потокам приходится на Екатеринбург и города-спутники - Березовский, Сысерть и Заречный. Среди находящихся в области иностранцев – доля граждан Таджикистана 45,2% (около 57 тыс.), Узбекистана 23,4% (29,5 тыс.), Киргизии 10,2% (около 18 тыс.), Казахстана 3,4%, (4,3 тыс.), Армении 2,6%, (3,3 тыс.). Большинство из них (68,7%) прибывает на Средний Урал с целью осуществления трудовой деятельности (86,6 тыс.). Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации для Свердловской области установлена квота – 3587 разрешений на работу. Работа по выявлению нарушений, совершаемых иностранными гражданами, в свердловском гарнизоне полиции находится на личном контроле у руководства регионального главка МВД. С начала года пресечено 6 321 (АППГ 4890; +29,3%)административное правонарушение в сфере миграции. Назначены штрафы на общую сумму 41 млн. 265 тыс. руб. (АППГ – 32 млн. 538 тыс. руб.; +26,8%), взыскано 34 млн. 494 тыс. руб. (АППГ – 18 млн. 151 тыс. руб.; рост в 1,9 раза). Уровень взыскаемости составил 83,6% (АППГ – 55,8%). Районными судами Свердловской области в 2022 году по материалам ОВД вынесены 463 решения (АППГ 165; рост в 2,8 раза) об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Принято 63 решения о депортации, - рассказал НАШЕЙ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

За 4 месяца 2022 года полицией проведено 1110 рейдов по местам трудовой деятельности и проживания иностранных граждан. ОВД успешно реализованы оперативно-профилактические мероприятия «Анаконда», «Автобус» и «Должник». Возбуждено 168 уголовных дел (АППГ 137; +22,6%). Таких позитивных результатов полиции удалось добиться в результате консолидации усилий всех правоохранительных структур Свердловской области. Участники совещания заверили, что работа в этом направлении будет только наращиваться.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!