Аналитики ВТБ Мои Инвестиции в III квартале отдают предпочтение качественным рублевым бондам

Новый прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году от аналитиков ВТБ Мои Инвестиции оставляет $105 за баррель, на 2023 г. – $85. Дефицит предложения и сезонный спрос создают условия для «идеального шторма» на рынке нефти. Летом вероятен краткосрочный рост цен на нефть к $120-140 за баррель. Запасы нефти в США с учетом стратегического резерва упали до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2005 году. Кроме того, добыча нефти в РФ в апреле упала на 1 млн б/д и восстановилась в мае только на 100 тыс. б/д. С учетом эмбарго ЕС на импорт российской нефти и логистических ограничений перспективы восстановления добычи нефти затруднены. Между тем Китай начал смягчать антиковидные меры. В других странах ограничения уже почти сняты, что открывает хорошие перспективы для туризма и повышает спрос на топливо. Однако высокие цены на нефть сдерживают рост мирового потребления, а возросшие риски экономического спада в ЕС и США создают менее позитивную картину для нефти до конца 2022 года.

«Дисконт российской нефти Urals к Brent может быть в среднем $25 за баррель в 2022 г. За счет адаптации маршрутов отгрузки дисконт в Urals будет сжиматься до $15 в 2023 г. Ожидаем среднюю цену Urals в 2022 году на уровне $80, в 2023 году – $70», - считает инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

По мнению экспертов, среднесрочные и долгосрочные ОФЗ заложили в цены понижение ставки ЦБ до 8,75-9,00% (прогноз ВТБ Мои Инвестиции - снижение ключевой ставки до 8,5-9% к концу 2022 г. и до 7-7,5% к концу 2023 г.). ОФЗ продолжат снижаться в доходности в расчете на смягчение политики ЦБ с возвращением инфляции на ожидаемую регулятором траекторию до 4% в 2023-24 гг. Поддержку ОФЗ в III квартале окажет приостановка аукционов Минфина РФ, а крупные погашения госбумаг в июле (около 446 млрд руб.), а затем в ноябре-декабре (около 562 млрд руб.) усилят эффект.

«В корпоративном сегменте в условиях экономической неопределенности интерес представляют облигации надежных заемщиков 1-го и 2-го эшелонов. Предпочтительней госкомпании и системно значимые игроки с приемлемым уровнем долга. Присутствует возможность зафиксировать на 2-3 года доходность 10-11% годовых с кредитными спредами порядка 100-230 б.п. к ОФЗ при средних исторических показателях порядка 75-150 б.п. (за 3 года)», - говорится в инвестиционной стратеги ВТБ Мои Инвестиции.

Совокупную доходность российских акций, по оценкам аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, составляет 37,2% в следующие 12 мес.: прогноз по индексу Мосбиржи – 2 929 (23,9% потенциальная доходность), ожидаемая дивидендная доходность за 2022 г. – 13,3%. Прогноз базируется на нефти марки Urals $80 за баррель в 2022 г. и $70 в 2023 г.; курсе рубля – 70,4 руб./$1 в 2022 г. и 71,4 руб./$1 в 2023 г.

«Несмотря на высокую ожидаемую доходность, мы меняем нашу рекомендацию по российским акциям с «покупать» на «держать» из-за высокого уровня неопределенности. В условиях сильного рубля и меньшей уязвимости к санкционным рискам мы отдаем предпочтение компаниям из секторов, ориентированных на внутренний спрос (потребительский сектор и электроэнергетика), государственным топливно-энергетическим компаниям на фоне привлекательных дивидендных выплат и цен на мировых товарных рынках. Мы ожидаем сильные финансовые результаты за 2022 год, однако большинству компаний придется столкнуться с перестройкой логистики и другими изменениями в бизнесе», - полагает инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.