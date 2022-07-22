Андрей Козицын покинул пост гендиректора «УГМК»

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С 20 июля объявили нового гендиректора предприятия.

Андрей Козицын покинул пост генерального директора «УГМК». В компании заявили, что такое решение было принято из-за возможных персональных санкций со стороны западных государств, что в дальнейшем может привести к введению санкций против «УГМК».

— Такое решение вызвано сохранением стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на себя обязательств перед работниками и контрагентами. Компании группы УГМК продолжат оставаться надежными и открытыми поставщиками для наших российских и зарубежных партнеров, — рассказали в пресс-службе компании.

С 19 июля Козицын перестал быть контролирующим должностным лицом компании. Совет директоров «УГМК» одобрил подобное решение. С 20 июля генеральным директором «УГМК» назначили Эльфата Исмагилова, ранее занимавшего пост председателя совета директоров компании.


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