Андрей Кузнецов стал кандидатом в губернаторы Свердловской области

Областная избирательная комиссия приняла документы Андрея Кузнецова. С сегодняшнего дня депутат Государственной Думы Кузнецов получает права и обязанности кандидата в губернаторы Свердловской области.

Далее следует сбор подписей депутатов, так называемый «муниципальный фильтр», затем наступит этап регистрации кандидатов, и избирательная кампания вступит в активную фазу.

Традиционно после подачи документов всем кандидатам вручается Избирательный кодекс Свердловской области. Андрей Кузнецов заметил, что партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ всегда действует исключительно в правовом поле.

«Избирательная комиссия Свердловской области всегда работает очень тщательно, внимательно, по-деловому, что дает ощущение, что избирательные права жителей Свердловской области будут должным образом защищены на предстоящих выборах губернатора. Настроены мы конструктивно. Главное на выборах – это свободная конкуренция, причем конкуренция не обещаний, это должна быть конкуренция программ. Выборы губернатора – это тот самый момент, когда мы сможем открыто, честно, конструктивно поговорить о будущем Свердловской области, России. О том, что будет с нашими стариками, детьми, какая у нас будет экономика, система здравоохранения, какие приоритеты власти. И чем плодотворнее все кандидаты проведут этот избирательный период, тем серьезнее мы сможем настроить работу органов власти на ближайшие пять лет»,» - прокомментировал Андрей Кузнецов.