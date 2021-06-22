Анна Ермакова из банка «Открытие» признана лучшим директором по закупкам в сфере экономической эффективности

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения» при участии бизнес-клуба «Срединный путь» опубликовали первый некредитный рейтинг качества управления закупочной деятельностью. Вице-президент, начальник управления закупочной деятельностью банка «Открытие» Анна Ермакова стала победителем в номинации «Лучший директор по закупкам в сфере экономической эффективности».

В рейтинге приняли участие российские компании, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 млн рублей.

На основании собранных анкетных данных и полученных презентаций среди руководителей 50 лучших закупочных подразделений прошедшего календарного года были определены победители в 10 отдельных номинациях.

Цель рейтинга – выявить лидеров в закупочной отрасли и создать постоянно действующую прозрачную систему стимулирования российских компаний к поддержанию высокого качества закупочного процесса.

Рейтинг отражает все ключевые аспекты функционирования закупочного подразделения: профессиональный опыт команды по закупкам, уровень регламентации и автоматизации закупок, эффективность закупочной деятельности.

Бизнес-клуб «Срединный путь» – деловое сообщество, основанное руководителями закупочных подразделений крупнейших компаний России.