Анна Ермакова из банка «Открытие» признана лучшим директором по закупкам в сфере экономической эффективности

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Она стала победителем в данной номинации.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения» при участии бизнес-клуба «Срединный путь» опубликовали первый некредитный рейтинг качества управления закупочной деятельностью. Вице-президент, начальник управления закупочной деятельностью банка «Открытие» Анна Ермакова стала победителем в номинации «Лучший директор по закупкам в сфере экономической эффективности».


В рейтинге приняли участие российские компании, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 млн рублей.


На основании собранных анкетных данных и полученных презентаций среди руководителей 50 лучших закупочных подразделений прошедшего календарного года были определены победители в 10 отдельных номинациях.


Цель рейтинга – выявить лидеров в закупочной отрасли и создать постоянно действующую прозрачную систему стимулирования российских компаний к поддержанию высокого качества закупочного процесса.


Рейтинг отражает все ключевые аспекты функционирования закупочного подразделения: профессиональный опыт команды по закупкам, уровень регламентации и автоматизации закупок, эффективность закупочной деятельности.


Бизнес-клуб «Срединный путь» – деловое сообщество, основанное руководителями закупочных подразделений крупнейших компаний России.

  • Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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