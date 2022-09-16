Сайт SMSI является сервисом аренды виртуальных номеров. Такая услуга необходима, например, когда требуется СМС активация аккаунтов. На базе сайта действует сервис СМС активаций. Он имеет ряд преимуществ перед непосредственной арендой виртуального номера. Его услуги обойдутся дешевле.

К достоинствам сервиса SMS активаций также стоит отнести такие, как:

моментальный прием СМС;

большой выбор сервисов для SMS активаций;

переадресация вызовов на собственный номер;

аренда номера для приема и отправки SMS сообщений;

API интерфейс для использования совместно с программным обеспечением клиента.

SMS активация необходима во многих социальных сетях, на Интернет платформах и сайтах, сервисах. Например, на mail.ru, yahoo.com, YouTube, Мамба, Такси Максим и пр. С тарифами на активацию аккаунтов через сервис можно ознакомиться на сайте. Для каждой социальной сети и других Интернет проектов имеются собственные расценки.

Основные услуги

Продажа и аренда виртуальных номеров.

Продажа виртуальных номеров для приемки SMS сообщений из РФ, Украины и Казахстана, некоторых других стран.

Возможность пополнять баланс и оплачивать услуги сервиса с помощью различных платежных систем.

Собственное API для приема SMS сообщений для разработчиков программного обеспечения.

Достоинства услуг и предложений

Сервис СМС активации аккаунтов имеет большое количество достоинств. К ним стоит отнести такие, как:

возможность приема и отправки SMS сообщений без использования SIM карты;

предоставление индивидуальных номеров;

прием сообщений в автоматическом режиме;

выгодные расценки на виртуальные номера;

большие скидки при покупке большого количества номеров;

возможность получения SMS сообщений из различных стран мира;

анонимность при прохождении регистрации аккаунта;

возможность покупки виртуального номера из различных стран;

возможность автоматизации работы с SMS сообщениями через API интерфейс.

На сайте сервиса можно узнать подробности. А также узнать о партнерской программе, возможностям заработка на СИМ картах, и многом другом.