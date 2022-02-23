Аттестация реставраторов для лицензии Минкультуры

Кому нужна аттестация

Аттестация нужна сотрудникам, которые занимаются:

реставрацией;

консервацией;

воссозданием ОКН;

разработкой проектной документации;

техническим и авторским надзором.

Полный перечень работ, для проведения которых необходимо пройти аттестацию, размещен на сайте Министерства культуры. В ходе плановой проверки представители органов надзора обращают внимание на то, присутствует ли аттестованный персонал при проведении реставрации. Некоторые фирмы заключают фиктивные договора, а по факту привлекают сотрудников низкой квалификации, но это чревато штрафами.

Кроме рядовых сотрудников, аттестацию проходят и руководители предприятий. Это правило обязательно для всего руководства, независимо от занимаемой должности.

Пройти аттестацию стоит и владельцам бизнеса. Это позволит им лучше разобраться в том, по каким критериям отбирать нанимаемый персонал.

Аттестацию нужно проходить регулярно — минимум раз в 5 лет. Не аттестованные сотрудники не допускаются к работе на объектах культурного наследия, а если аттестация не пройдена вовремя и руководством, лицензия может быть аннулирована.

Требования к организации

В организации, которая планирует получить лицензию Минкультуры , должно быть не менее трех руководящих сотрудников — это генеральный директор, генеральный инженер, начальник производственного отдела. Обязательные требования к этим сотрудникам — профильное образование и стаж по специальности не менее трех лет.

Без аттестации персонала получить лицензию Министерства культуры не получится. Должны быть аттестованы и рядовые сотрудники, и руководство.

Изменения в лицензировании в 2022 году

С 01 марта 2022 года порядок получения лицензии Минкультуры меняется. Расширен список видов работ, для проведения которых нужно получить лицензию. Теперь в него входит не только реставрация, воссоздание и консервация объектов культурного наследия, но и разработка проектной документации, а также авторский и технический надзор.

Что делать, если у вас уже есть лицензия, но новые виды работ в нее не включены? Придется проходить процедуру переоформления. Эта процедура затрагивает и саму организацию, и ее сотрудников — если виды работ, за которые те отвечают, включены в новый список.

Для решения проблемы можно пойти двумя путями. Первый — организовать аттестацию самостоятельно. На это не всегда есть время, да и найти сотрудников нужного уровня квалификации бывает непросто. Второй способ — обратиться в центр лицензирования: многие организации оказывают помощь в подборе персонала или аттестации уже нанятых сотрудников. Это обойдется немного дороже, зато вы наверняка не потратите время зря.