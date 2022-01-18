Автомобильная промышленность в России будет расти в следующем 2022 году. К такому выводу пришли аналитики Министерства промышленности и торговли РФ. Ожидаемый рост, по мнению экспертов Министерства, составит около 7% по сравнению с показателями индустрии 2021 года.

Кроме того, по итогам 2021 года прогнозируется улучшение показателей в сегменте новых авто. Продажи новых автомобилей через сети официальных дилеров производителей, как отметили аналитики, должны вырасти минимум на 5%.

При составлении прогнозов учитывались такие негативные факторы, как затяжной и глобальный кризис на рынке электронных компонентов, от которого страдают все массовые производители автомобилей, так и общая нестабильность мировой экономики, сказывающаяся на потребительской активности.

Еще один важный прогноз, сделанный экспертами Министерства – это ожидание снижение дефицита на новую продукцию автомобильных брендов, который наблюдается в салонах дилеров в данный момент. Поставить необходимый объем нового транспорта, способного удовлетворить спрос потенциальных покупателей, производители должны уже в первом квартале следующего года. Этот прогноз справедлив, по крайней мере, для наиболее ликвидных моделей.

Что касается прогнозов по динамике цен, то в Министерстве обратили внимание на зависимость финального ценника на новые авто от мировых цен на металлопрокат, уже упомянутой автомобильной электроники и чипов, а также от стоимости логистики, которая неминуемо росла в последние месяцы. Практика последних лет показывает, что все это только увеличивалось в цене, отражаясь соответствующим образом на цене автомобилей.

В Министерстве отдельно отметили, что не сильно подорожать или даже подешеветь смогут те автомобили, чье производство полностью локализовано на территории страны.

Руководство Минпромторга также заявило, что одна из приоритетных целей российской автомобильной промышленности – это отказ от зависимости от иностранных поставок комплектующих. Более того, в обозримом будущем отечественная промышленность может сама начать экспорт дефицитных и востребованных в отрасли компонентов по всему миру.

Для достижения результатов и стабильного роста отрасли Министерство проводит соответствующие инициативы. Одна из примененных на практике – бальная система локализации в автомобильной промышленности.