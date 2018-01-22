Авторазборки от иномарок до Ваза в Свердловской обл.

Количество автомобилей, различных классов техники на дорогах увеличивается, а вместе с ним растет и рынок запчастей. Но основное их количество поставляется для новых моделей. Найти комплектующие на ретро машины зачастую можно только на авторазборках Свердловской области.

Часто дилеры под видом оригинальных комплектующих продают аналоги, надежность которых не подтверждена регламентными испытаниями. Это не гарантирует длительную эксплуатацию, есть риск преждевременного выхода узла, агрегата из строя. Значительная часть СЗЧ, поставляемых на российский рынок, являются контрабандными. В целом, структура российского рынка СЗЧ выглядит так:

3 сети общенационального масштаба;

до 2-х десятков импортеров. Они часто являются официальными дилерами производителей;

более 2-х сотен мелких компаний и организаций, для которых продажа комплектующих на автомобили и технику не основной вид деятельности.

При этом, профессионалы остаются в тени. Речь идет об авторазборках. Их владельцы не заинтересованы продавать низкокачественные СЗЧ, потому предлагают клиентам надежные запчасти по выгодным ценам. Ряд авторазборок Свердловской области – это сетевые структуры, которые предоставляют сервис высокого уровня.

Покупая комплектующие на вторичном рынке, владельцы получают надежность, проверенную по 2-факторной системе. Она состоит из следующих этапов:

Реальная эксплуатация до момента разборки транспортного средства. Дефектовка после демонтажа: визуальный осмотр, испытания на специальных стендах, восстановление и повторная проверка.Так подтверждается качество б/у запчастей, экономятся ресурсы покупателя. Еще одно преимущество – широкий ассортимент узлов, агрегатов, элементов обшивки, интерьера, аксессуаров.

Как быстро найти запчасть с помощью каталога Razborki.top

Заходите в каталог, выбираете регион, указываете характеристики транспортного средства (модель, год выпуска, тип двигателя, трансмиссии, кузова). На экране появляются авторазборки, где есть нужные СЗЧ. Остается выбрать продавца, договориться о покупке.

Еще один вариант – оставить заявку на нужную комлектующую. Для этого нужно описать ее характеристики, особенности. Тут не требуется знание, как расшифровывается каталожный номер. С Razborki.top процесс покупки СЗЧ в Свердловской области ускоряется, а расходы на содержание транспортных средств сокращаются.