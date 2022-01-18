Балконы в современном дизайне дома

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Что такое балкон и где его чаще всего строят? На этот вопрос легко ответить, и читатели найдут на него подробный лаконичный ответ в нашей статье. Под термином «балкон» специалисты понимают хорошую альтернативу квартирам и домам, в которых не разрешается строить балконы. Балконы состоят из окна от пола до потолка с перилами спереди. Таким образом, он лишь минимально выступает за фасад дома. В соответствии с защитой от падения, требуемой строительным законодательством, они в первую очередь служат для обеспечения безопасности. В доме, где есть <a href="https://dobrovdome.ru/catalog/balkon">планировка с балконом</a>, вы также создадите уютную зону отдыха на свежем воздухе.

В традиционном понимании балкон – это вовсе не балкон. Это означает большое окно от пола до потолка. Перед окном перила устанавливаются непосредственно или часто на карниз или парапет шириной от 20 до 30 сантиметров. Для домохозяйств, в которых уже есть маленькие дети, балкон предлагает хорошее решение проблемы безопасности. Перила обеспечивают вашу собственную безопасность в вашем только что построенном доме.

Чрезвычайно большие окна позволяют большему количеству света проходить через ваш дом. Балкон обеспечивает более высокое попадание света. Он сочетается со зданиями, окна которых выходят на узкие улочки. Поскольку солнце почти не попадает в комнату, это создает больше солнечного света.

Для настоящих любителей растений балконы — отличный способ украсить окно яркими цветами зимой и летом. При глубине до 30 сантиметров и определенной ширине у вас в два раза больше места для растений. Перила гарантируют, что вам не придется платить дополнительные расходы за держатель ящика для цветов.

В зависимости от типа недвижимости рекомендуем заранее узнать о правовых нормах. Таким образом, во время строительных работ не возникает непредвиденных обстоятельств. Они отличаются друг от друга в каждой отдельной федеральной земле. Если вы решили иметь балкон, желательно принять во внимание основные особенности, преимущества и затраты.

Почему популярны балконы и где их чаще всего устанавливают?

С помощью балконов у владельцев недвижимости есть многочисленные возможности придать дому или квартире приятную, комфортную атмосферу. Они используются как элемент архитектурного стиля. Что еще более удивительно, они идеально подходят не только для старых зданий, но и для современных домов. Если вы живете в квартире без балкона, на эту хитрость тоже стоит обратить внимание. Потому что этот балкон предлагает множество преимуществ. В первую очередь следует упомянуть следующее:

· более низкие затраты на строительство,

· больше света в помещении,

· достаточно места для цветов,

· возможны различные варианты дизайна.


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