Банк «Открытие»: 16% жителей Урала расценивают ювелирные украшения как инвестицию

Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции» ко Дню ювелира 31 января.

39% уральских мужчин и лишь 14% женщин никогда не носят ювелирные украшения. При этом каждый день их носят 57% мужчин и 74% женщин. Еще 5% мужчин и 9% женщин украшают себя таким образом только по праздникам, а 2% женщин - два-три раза в неделю. При этом мужчин с такой привычкой не оказалось.

57% женщин и 37% мужчин предпочитают дорогие ювелирные украшения. 14% женщин и 44% мужчин в качестве единственного украшения используют обручальное кольцо. 15% мужчин и 25% представительниц прекрасного пола являются поклонниками недорогой бижутерии. Дорогую бижутерию выбирают 4% уральских мужчин и 8% женщин из числа тех, кто носит украшения.

Примерно равное количество (67% и 65% соответственно) мужчин и женщин, проживающих на Урале, покупают украшения себе не чаще, чем раз в год. Несколько раз в год это делают 24% женщин и лишь 7% мужчин. 11% женщин и 26% мужчин заявили, что не покупают себе ювелирных украшений никогда.

В отношении таких подарков другим людям жители округа менее щедры, чем к себе. Не чаще раза в год покупают ювелирные украшения друзьям или близким 37% женщин и 55% мужчин. Несколько раз в год это делают 16% женщин и 20% мужчин. Несколько раз в месяц - лишь 2% мужчин. При этом 23% мужчин и 47% женщин, проживающих в регионах УрФО не дарят таких подарков никогда.

18% мужчин и 21% женщин заявили, что не тратят ни копейки на ювелирные изделия. 11% мужчин и 14% женщин тратят на эти цели не более 5 тысяч рублей в год, 23% мужчин и 19% представительниц прекрасного пола тратят на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей, еще столько же жителей Урала готовы выделить из своего бюджета на драгоценности от 10 до 20 тыс. рублей в год. Примечательно, что почти каждый пятый мужчина (18%) согласились потратить на покупку украшений от 20 до 50 тыс. рублей в год, среди женщин – лишь 12% участниц опроса. При этом 7% мужчин и 14% женщин затруднились оценить свои расходы на «ювелирку».

У 41% мужчин и 49% женщин в семье есть украшения и ювелирные изделия, доставшиеся им от старших поколений и передающиеся по наследству. У 59% мужчин и 51% женщин нет таких украшений. При этом и мужчины и женщины сошлись во мнении относительно того являются ли ювелирные изделия финансовой подушкой безопасности: 16% уверены в этом, 84% - не воспринимают ювелирные изделия как инвестиции.

*Опрос проведен банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие») 18-25 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.