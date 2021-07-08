Банк «Открытие»: 38% уральцев одобряют брак по расчету

Жители Уральского федерального округа в целом нейтрально относятся к браку по расчету и брачному контракту. Лишь 5% жителей округа верят в любовь и потому не видят необходимости в заключении юридического договора.

Уральцы оказались лидерами в стране по одобрению браков по расчету. 38% жителей округа одобряют барк по расчету, если это добровольное решение пары. 28% респондентов уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны. 34% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету.

43% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. Больше половины – 52% заявили, что им все равно, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом.

При этом брачный контракт есть только у 13 % жителей Урала. 37% заявили, что их семьям он не нужен, поскольку «мы любим друг друга». В целом это меньше среднероссийского показателя, где таких пар оказалось больше половины – 51%. Больше половины уральцев заявили, что у них нет брачного контракта, потому что его не с кем заключать. – они не состоят в официальном браке.

*Опрос проведен банком «Открытие» и РГС Банком 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.