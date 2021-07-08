Банк «Открытие»: 38% уральцев одобряют брак по расчету

Жители Уральского федерального округа в целом нейтрально относятся к браку по расчету и брачному контракту. Лишь 5% жителей округа верят в любовь и потому не видят необходимости в заключении юридического договора.
Уральцы оказались лидерами в стране по одобрению браков по расчету. 38% жителей округа одобряют барк по расчету, если это добровольное решение пары. 28% респондентов уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны. 34% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету.
43% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. Больше половины – 52% заявили, что им все равно, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом.
При этом брачный контракт есть только у 13 % жителей Урала. 37% заявили, что их семьям он не нужен, поскольку «мы любим друг друга». В целом это меньше среднероссийского показателя, где таких пар оказалось больше половины – 51%. Больше половины уральцев заявили, что у них нет брачного контракта, потому что его не с кем заключать. – они не состоят в официальном браке.
*Опрос проведен банком «Открытие» и РГС Банком 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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