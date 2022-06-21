Банк «Открытие»: 45% уральцев имеют финансовую подушку безопасности на срок от 3 до 12 месяцев

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Треть жителей Уральского федерального округа в марте-июне сократили личные накопления, еще 10% перенаправили их на текущие расходы. Почти половина опрошенных сохранила личные финансовые запасы, которых хватит в непредвиденной ситуации на 3-12 месяцев. 66% уральцев хотят иметь сбережения, которых им бы хватило более чем на 12 месяцев, уже имеют подобные сбережения 17%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

До 24 февраля 2022 года 43% респондентов не имели накоплений. У 32% накопления были, но с тех пор уменьшились. Еще 10% имели накопления, но сейчас вынуждены полностью направить их на текущие расходы. 15% участников опроса заявили об увеличении личных накоплений за последние три месяца.


После начала спецоперации и введения санкций против России практически не изменили отношение уральцев к формированию своих финансовых резервов – 78% не изменили свое поведение в плане накоплений: по 39% опрошенных заявили, что либо продолжают копить как копили, либо не имели накоплений и сейчас не имеют возможности копить. Еще 14% жителей УрФО сообщили, что после последних событий начали копить, 8% - напротив, перестали и стали тратить сбережения.


69% заявили об увеличении расходов после начала спецоперации и введения санкций против России.


При этом у 22% (ниже, чем в целом по стране – 35%) расходы увеличились сильно, а у 47% незначительно. Не изменились расходы у 17% опрошенных, немного снизились у 10%, сильно снизились у 3%.


Из тех, кто имеет сбережения, у 17% при текущем уровне расходов и доходов их хватит на 1-2 месяца, еще столько же смогут продержаться на личных финансовых запасах от трех месяцев до полугода, 11% - от 6 до 12 месяцев. Более года на «финансовой подушке» смогут прожить 17% респондентов. При этом почти две трети жителей Урала (66%) хотели бы иметь запас личных сбережений на срок свыше 12 месяцев. Еще 16% - на 6-12 месяцев, 9%- на 3-6 месяцев, 1%- хотя бы на 1-2 месяца. Принципиально не хотят иметь сбережений 8% респондентов.


*Опрос проведен банком «Открытие» 13-17 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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